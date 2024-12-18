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Муниципальные власти в Башкирии заставили через суд построить очистные сооружения

В Башкирии власти через суд обязали построить очистные сооружения.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии власти муниципалитета через суд обязали построить очистные сооружения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.

На территории Кигинского района, как установило надзорное ведомство, нет очистных сооружений канализационных вод, а бытовые отходы вывозили ассенизационные машины на свалки, овраги и другие неустановленные места. Это, считают специалисты, создало угрозу попадания загрязняющих веществ в окружающую среду.

Прокуратура направила в суд иск об обязании органа местного самоуправления построить очистные сооружения. Первая инстанция отказалось его удовлетворять из-за отсутствия финансового обеспечения. Надзорное ведомство не согласилось с решением и подало апелляцию.

Верховный суд Башкирии выразил согласие с доводами прокурора и удовлетворил требования.

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