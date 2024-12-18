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На объездную дорогу Новочеркасска планируют потратить 7 млрд рублей

В Ростовской области запланировали строительство объездной дороги Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на строительство объезда Новочеркасска планируют потратить 7 млрд рублей, но прежде потребуется разработать проектную документацию за 100 млн рублей. Об этом сообщили на заседании совета по инвестициям при губернаторе.

Речь идет о 9,5 км дороги, проходящей по Новочеркасску и Аксайскому району. Трассу собираются проложить по маршруту: Харьковское шоссе — разворот за НЭВЗом — улица Трамвайная до развязки вблизи завода — перекресток подъезда со стороны М4 «Дон» в районе станицы Грушевской.

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко отметил, что новая проезжая часть должна решить проблемы с пробками, а также обеспечить более удобный подъезд к особой экономической зоне «Ростовская» и создать комфортный режим бесплатного объезда платной дороги М-4.

Также на совещании говорили о запуске производства беспилотников.