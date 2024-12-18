В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

«Вылов водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне в этом году составил 32,4 тысячи тонн. Хамсы выловили 12,4 тысячи тонн, что на 0,5 тысячи тонн больше к уровню 2023 года», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, по стране вылов водных биоресурсов превысил 4,7 млн тонн.
«Вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4725 тысяч тонн. Продукция из свежих уловов в приоритетном порядке поступает на внутренний рынок», — уточнили в федеральном агентство по рыболовству.
В частности, выросла добыча минтая, трески, сельди тихоокеанской, сардины иваси, мойвы, шпрот (килька), сельди балтийской, кильки.
«В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 476,6 тысяч тонн водных биоресурсов», — добавили в Росрыболовстве.
Как сообщалось, в Крыму в море хотят искусственно выращивать сибаса и дораду. На сегодняшний день на полуострове уже работают порядка 20 аквакультурных хозяйств. В частности, крымская форель способна по качеству конкурировать с чилийским и норвежским продуктом, она выращена без антибиотиков, что сейчас в Европе редкость.