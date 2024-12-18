В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы

Как сообщалось, в Крыму в море хотят искусственно выращивать сибаса и дораду. На сегодняшний день на полуострове уже работают порядка 20 аквакультурных хозяйств. В частности, крымская форель способна по качеству конкурировать с чилийским и норвежским продуктом, она выращена без антибиотиков, что сейчас в Европе редкость.