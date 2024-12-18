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Зимние каникулы для школьников Хабаровского края начнутся 31 декабря

Более 1550 учреждений региона, включая школы, детские лагеря, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и социальной поддержки, примут около 127 тысяч детей во время зимних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 8 января.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, а также в пресс-службе правительства региона.

В муниципалитетах откроют 160 лагерей, где отдохнут около 14 тысяч детей. Загородные центры «Созвездие», «Энергетик», «Кедр», «Металлург» и «Олимп», а также 153 лагеря с дневным пребыванием и два лагеря труда и отдыха подготовили интересные программы для юных отдыхающих.

В учреждениях дополнительного образования пройдут конкурсы, соревнования, концерты, турниры и экскурсии. Дети смогут поучаствовать в благотворительных акциях и проектах.

В школах будут работать кружки, секции и профильные объединения. Также запланированы занятия и консультации по подготовке к краевому этапу Всероссийской предметной олимпиады и итоговой аттестации.

Школьники смогут отправиться в экскурсионные поездки по России. Во время каникул дети смогут бесплатно посещать театры, кинотеатры и музеи по «Пушкинской карте».