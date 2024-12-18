Зимние каникулы для школьников Хабаровского края начнутся 31 декабря

В муниципалитетах откроют 160 лагерей, где отдохнут около 14 тысяч детей. Загородные центры «Созвездие», «Энергетик», «Кедр», «Металлург» и «Олимп», а также 153 лагеря с дневным пребыванием и два лагеря труда и отдыха подготовили интересные программы для юных отдыхающих.