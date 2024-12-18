Рождественскую ярмарку откроют в Краснодаре 20 декабря

В фермерском дворике будут продавать мясные деликатесы и колбасы, засоленные и сушеные грибы, ягоды, фермерское сыродавленное масло, хамон, сыры. Кроме того, покупателям предложат мед и продукты пчеловодства, пряники, чак-чак и восточные лакомства. В ресторанном дворике посетители попробуют блюда из мяса и рыбы на мангале, хот-доги и горячие напитки.