Рождественскую ярмарку откроют в Краснодаре 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Праздничная торговая площадка начнет работу на Пушкинской площади.
На ярмарке предложат купить елку и новогодние украшения, авторские сувениры, игрушки и открытки ручной работы, подарки для близких.
В фермерском дворике будут продавать мясные деликатесы и колбасы, засоленные и сушеные грибы, ягоды, фермерское сыродавленное масло, хамон, сыры. Кроме того, покупателям предложат мед и продукты пчеловодства, пряники, чак-чак и восточные лакомства. В ресторанном дворике посетители попробуют блюда из мяса и рыбы на мангале, хот-доги и горячие напитки.
Ярмарка будет работать ежедневно до 12 января с 10:00 до 23:00. Для жителей и гостей города 21 декабря на ярмарке проведут новогоднее мероприятие.
Так, с 14:00 до 16:00 гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Посетители сфотографируются с главными новогодними героями, споют праздничные песни и посмотрят выступления музыкальных коллективов города.
С 16:00 до 19:00 на ярмарке выступит диджей. Ведущий расскажет о работе торговой площадки, производителях, представленных брендах и о том, как посетить резиденцию Деда Мороза.
Диджей будет выступать в выходные и праздничные дни: 21, 22, 28 и 29 декабря днем, а с 31 декабря до 7 января включительно — по вечерам.
На Рождественской ярмарке для детей будет работать и луна-парк. Для семей участников СВО, детей с ограниченными возможностями и детей-сирот введут льготные цены на аттракционы.