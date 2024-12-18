Части ракеты-носителя «Союз-2» упадут на территории Пермского края

Части ракеты-носителя «Союз-2.1б» упадут на территории Красновишерского округа Пермского края, сообщает администрация территории.
Пост с информацией о падении частей ракеты-носителя был опубликован в сообществе муниципалитета 18 декабря. В публикации администрация сообщила, что на территории Красновишерского округа ожидают приземление отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая будет запущена с космодрома Байконур в конце декабря.
Основная дата запуска ракеты с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 5 назначена на 25 декабря в 12:45. Резервной датой является аналогичное время 26 декабря. В муниципалитете призвали жителей округа воздержаться от посещения района, в котором ожидается падение частей ракеты.
«Администрация Красновишерского городского округа просит людей воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 25 декабря 2024 г. с 12:00 час. до 17:00 час. и 26 декабря 2024 г. с 12:00 час. до 17:00 час. с целью сохранения жизни и здоровья», — рассказали в сообществе администрации.