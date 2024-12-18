Части ракеты-носителя «Союз-2» упадут на территории Пермского края

«Администрация Красновишерского городского округа просит людей воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 25 декабря 2024 г. с 12:00 час. до 17:00 час. и 26 декабря 2024 г. с 12:00 час. до 17:00 час. с целью сохранения жизни и здоровья», — рассказали в сообществе администрации.