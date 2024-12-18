Приостановлено посещение «Анюйского» национального парка

При этом непосредственно в границах ООПТ произошло всего 2 случая. В одном пострадал человек, в другом тигрица сама зашла в вольер для собак, где ее отловили и отправили в зоопарк Воронежа. В 2024 году на начало декабря на территории края зарегистрировано уже более 70 конфликтов.