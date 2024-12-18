Приостановлено посещение «Анюйского» национального парка

На территории национального парка «Анюйский» им. В. К. Арсеньева временно приостановлена выдача разрешений для туристов на посещение глэмпинга ООО «Заповедные места» и сопутствующих туристических маршрутов «Анюйские перекаты» и «Тигриные тропы», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Меры приняты руководством ФГБУ «Заповедное Приамурье» в связи с нападением амурского тигра на человека 14 декабря 2024 года на территории туристического комплекса, расположенного на северо-восточной границе национального парка «Анюйский» близ реки Богбасу, и будут действовать до принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности людей.
После случившегося оперативной группой Анюйского национального парка проведено расследование по следам, оставленным хищником, которое показало, что тигр после нападения ушел за границу национального парка через перевал в сторону реки Богбасу.
«В настоящее время ведется расследование инцидента, и до его завершения можно лишь строить версии причины, побудившей тигра к нападению на человека, — комментирует директор ФГБУ “Заповедное Приамурье” Владимир Андронов. — Отмечу, зверь не нанес человеку опасных травм. Скорее всего, тигр прыгнул “из любопытства”, чем от голода».
В связи с этим специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» настоятельно рекомендуют туристическим фирмам, работающим в границах ареала амурского тигра, озаботиться обеспечением безопасности туристов, в том числе огораживанием территории баз для защиты своих посетителей от возможного контакта или нападения на них диких зверей. Для этого имеются различные технические средства, проверенные опытом.
Вообще подобное случается нечасто. Основные причины нападений амурских тигров на людей известны: для защиты потомства, своей добычи, из-за неожиданной встречи, голода или болезни. Нападение как проявление агрессии к человеку происходит из-за причиненных хищнику ранений и травм, при преследовании, в том числе и с целью отлова. Не исключено нападение из любопытства.
В целом амурские тигры на людей нападают редко (в отличие от сородичей, обитающих в странах Восточной Азии). Часто спровоцированы эти нападения самим человеком. Чрезвычайно редко нападения случаются на особо охраняемых природных территориях. Режим охраны и стабильное численное состояние пищевых ресурсов создают тиграм комфортные условия жизни.
В свете последнего случая на турбазе в соцсетях упоминается нападение тигра на молодого охотника в 2023 году в национальном парке «Анюйский». Однако при этом умалчивается, что, предположительно, охотник накануне ранил этого тигра, и зверь завершил преследование обидчика.
Как известно, в последние годы население, проживающее в ареале обитания тигров, испытывает серьезный прессинг от них: оголодавшие из-за отсутствия в лесах кабана хищники приспосабливаются к охоте на домашних животных. Такому поведению самки обучают и свое потомство.
Это очень негативная тенденция для человека и зверя. По данным Управления охотничьего хозяйства при Правительстве Хабаровского края, на территории края в 2023 году зарегистрировано 74 «конфликтных» ситуации с тиграми.
При этом непосредственно в границах ООПТ произошло всего 2 случая. В одном пострадал человек, в другом тигрица сама зашла в вольер для собак, где ее отловили и отправили в зоопарк Воронежа. В 2024 году на начало декабря на территории края зарегистрировано уже более 70 конфликтов.
Проблема увеличения числа конфликтов с тиграми не является новой, но пути ее решения четко не определены законодательством России, хотя основные подходы закреплены в декларациях Тигриных форумов 2018, 2022 годов, обозначены в многочисленных научных публикациях.
Да и как совместить необходимость сохранения достаточной (для стойкого выживания вида) численности крупного и очень опасного хищника с безопасностью людей, проживающих в границах его ареала? Вероятно, решение этого вопроса потребует наработки длительного практического опыта.
Амурский тигр — хищный зверь, один из самых опасных обитателей дальневосточных таёжных лесов. В долине реки Анюй в Хабаровском крае обитает самая крупная группировка на севере ареала. Этот факт мотивировал Правительство Российской Федерации на создание национального парка в 2007 году, обеспечивая выполнение национального проекта «Экология» по сохранению редкого биологического разнообразия на территории России.
За годы существования национального парка численность тигров увеличена с 8 до 28−30 взрослых особей.
Между тем бушевавшая в 2019—2022 гг. на территории Хабаровского края эпизоотия африканской чумы свиней повсеместно практически полностью ликвидировала популяцию дикого кабана, и тигры лишились доступного пропитания. В эти голодные для тигров годы наблюдались их потери во всём ареале, а в Анюйском парке появились истощённые мигранты.
Сейчас в национальном парке «Анюйский» им. В. К. Арсеньева наблюдается медленное восстановление популяции кабана. При поддержке благотворительных фондов и бизнеса проводятся в возможных объёмах различные мероприятия, чтобы поддерживать высокую численность других копытных (косуль и изюбрей), тем самым обеспечивая условия существования группировки тигров на этой ООПТ.