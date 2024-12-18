Во Владивостоке автомобилист оскорбил водителя машины СМП из-за проезда

Во Владивостоке автомобилист устроил конфликт с водителем кареты скорой помощи из-за узкого проезда на улице Толстого, сообщает ИА PrimaMedia.
Когда легковой автомобиль не смог пройти между припаркованными машинами, водитель попытался попросить медика сдать назад, чтобы освободить путь. Однако получил отказ. В ответ автомобилист начал оскорблять водителя кареты скорой, что привело к словесной перепалке.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято законное и обоснованное решение.
Напомним, во Владивостоке мигрант разбил окно больницы и напал на врача скорой помощи. Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело. Установлено, что ночью 23 сентября подозреваемый демонстративно разбил стекло сторожки медицинского учреждения на улице Русской. Также мужчина ударил водителя скорой помощи.