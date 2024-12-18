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Дмитрий Малютин ответит на вопросы пермяков в прямом эфире

Председатель Пермской городской Думы проведет итоговую в этом году прямую линию.

Источник: Комсомольская правда

19 декабря у горожан будет возможность задать вопросы председателю Пермской городской Думы Дмитрию Малютину. Он проведет прямой эфир на своей странице Вконтакте.

— Продолжаем работу в формате прямых эфиров. Такой формат удобен для жителей, ведь не нужно никуда ходить, можно просто написать комментарий. Мы стараемся совершенствовать механизмы передачи обращений ответственным специалистам, тщательно контролируем и проверяем результаты работы, — подчеркнул Дмитрий Малютин.

Прямая линия будет проходить онлайн с 11.00 до 12.00. Можно будет также оставить свой вопрос заранее, написав его в комментарии под постом.

— Подключайтесь к трансляции. Постараюсь ответить каждому! — пообещал председатель Пермской городской Думы.