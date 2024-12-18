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Отреставрированный «Дом звёздного неба» в Зеленоградске ввели в эксплуатацию

Здание, построенное на Курортном проспекте в начале XX века, восстановили по архивным чертежам.

Источник: Клопс

Отреставрированный «Дом звёздного неба» в Зеленоградске ввели в эксплуатацию. Об этом в группе во «ВКонтакте» сообщает Служба охраны объектов культурного наследия области.

Торговый дом на Курортном проспекте долго оставался проблемным проектом. «Вслед за подвигом реставраторов с Солнечными часами, масштабными ремонтами всем известных административных, жилых зданий, памятников религиозного зодчества наконец-то ввели в эксплуатацию объект культурного наследия муниципального значения», — говорится в сообщении.

В 2024 году было выдано несколько сотен разрешений на реконструкцию других, не менее значимых объектов. Результаты работ оценят в конце следующего года.

Торговый дом Штернфельд с историческим названием «Дом звёздного неба» построили в начале XX века. На первом этаже были магазины, на втором и третьем — номера для туристов. В послевоенные годы там разместился санаторий. В 90-е здание безуспешно пытались восстановить. В 2007-м оно получило статус объекта культурного наследия.

В 2015 году эксперты посчитали состояние здания неудовлетворительным. Его изъяли у предыдущего владельца по решению суда. В 2019 году власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть бывший торговый дом по архивным чертежам. Реконструкция включала восстановление плафона и фасада. Работы завершили в ноябре 2024 года.

архитектура