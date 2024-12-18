Отреставрированный «Дом звёздного неба» в Зеленоградске ввели в эксплуатацию. Об этом в группе во «ВКонтакте» сообщает Служба охраны объектов культурного наследия области.
Торговый дом на Курортном проспекте долго оставался проблемным проектом. «Вслед за подвигом реставраторов с Солнечными часами, масштабными ремонтами всем известных административных, жилых зданий, памятников религиозного зодчества наконец-то ввели в эксплуатацию объект культурного наследия муниципального значения», — говорится в сообщении.
В 2024 году было выдано несколько сотен разрешений на реконструкцию других, не менее значимых объектов. Результаты работ оценят в конце следующего года.
Торговый дом Штернфельд с историческим названием «Дом звёздного неба» построили в начале XX века. На первом этаже были магазины, на втором и третьем — номера для туристов. В послевоенные годы там разместился санаторий. В 90-е здание безуспешно пытались восстановить. В 2007-м оно получило статус объекта культурного наследия.
В 2015 году эксперты посчитали состояние здания неудовлетворительным. Его изъяли у предыдущего владельца по решению суда. В 2019 году власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть бывший торговый дом по архивным чертежам. Реконструкция включала восстановление плафона и фасада. Работы завершили в ноябре 2024 года.