Отреставрированный «Дом звёздного неба» в Зеленоградске ввели в эксплуатацию

В 2015 году эксперты посчитали состояние здания неудовлетворительным. Его изъяли у предыдущего владельца по решению суда. В 2019 году власти Зеленоградска показали, как будет выглядеть бывший торговый дом по архивным чертежам. Реконструкция включала восстановление плафона и фасада. Работы завершили в ноябре 2024 года.