Мэр Омска Шелест попросил омичей пересесть на общественный транспорт

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к жителям города с просьбой пользоваться общественным транспортом во время проведения Чемпионата России по фигурному катанию. Обращение к омичам мэр опубликовал в своём телеграм-канале.
«Уважаемые омичи, прошу вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и мерам, введённым на период проведения чемпионата, и, если у вас есть такая возможность, использовать для поездок по городу общественный транспорт. Будьте аккуратными и взаимовежливыми на дорогах во избежание дорожно-транспортных происшествий, ведь даже мелкая авария способна вызвать затор, который способен повлечь негативные последствия вплоть до задержки начала соревнований», — отметил Сергей Шелест.
Мэр также подчеркнул, что временная дополнительная нагрузка ляжет на несколько дорог в городе из-за перевозки участников соревнований, тренеров, спортсменов, делегаций и гостей города. Подробнее о новой схеме движения портал Om1.ru рассказывал ранее. Кроме того, общественный транспорт будет осуществлять трансфер зрителей после мероприятия.
«Так получилось, что два значимых для города события совпали по времени: проведение чемпионата страны и начало капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ, являющегося одной из основных транспортных артерий города, питающей транспортные потоки до “G-Drive Арены”. Ни одно из этих событий нельзя было перенести, отменить или отложить, поскольку оба события нужны и важны для динамичного развития Омска», — подчеркнул Сергей Шелест.