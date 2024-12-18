Мэр Омска Шелест попросил омичей пересесть на общественный транспорт

«Уважаемые омичи, прошу вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и мерам, введённым на период проведения чемпионата, и, если у вас есть такая возможность, использовать для поездок по городу общественный транспорт. Будьте аккуратными и взаимовежливыми на дорогах во избежание дорожно-транспортных происшествий, ведь даже мелкая авария способна вызвать затор, который способен повлечь негативные последствия вплоть до задержки начала соревнований», — отметил Сергей Шелест.