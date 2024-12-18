Стоимость салата оливье посчитали для Крыма и Севастополя

На вегетарианский салат оливье придется потратить в 186,56 рубля в Крыму и 176.84 рубля — в Севастополе. Аналитики Центра стратегических разработок рассчитали цену 800 граммов популярного блюда. По их мнению, столько нужно семье из трех-четырех человек, передает ИА SevastopolMedia.