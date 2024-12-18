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Стоимость салата оливье посчитали для Крыма и Севастополя

Эксперты проанализировали цены трех вариантов популярного блюда.

Источник: SevastopolMedia.ru

На вегетарианский салат оливье придется потратить в 186,56 рубля в Крыму и 176.84 рубля — в Севастополе. Аналитики Центра стратегических разработок рассчитали цену 800 граммов популярного блюда. По их мнению, столько нужно семье из трех-четырех человек, передает ИА SevastopolMedia.

Стоимость продуктов взяли из данных Росстата по регионам. Эксперты вычислили, какой урон кошельку нанесут аналогичные объемы оливье с колбасой — 238,28 рубля для Крыма и 238,28 для Севастополя и рыбой — соответственно 852,97 рубля и 682,69 рубля.

Самым дешевым вариант с колбасой оказался в Липецкой области и Мордовии — около 179 и 180 рублей. Наиболее дорогим — в Чукотском автономном округе −524 рубля.