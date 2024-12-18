В Ростовской области главу города и депутата оштрафовали за попытку подлога

В Ростовской области председателю собрания депутатов — главе Миллеровского городского поселения и одному из местных депутатов вынесли приговор по делу о служебном подлоге. Это подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Решение было утверждено в Миллеровском районном суде по части 2 статьи 292 УК РФ. Изначально подсудимым определили штрафы в 300 тысяч рублей, также их на год лишили права занимать управленческие должности. Однако этот вердикт в итоге был скорректирован.
— На основании части 5 статьи 72 УК РФ, учитывая срок содержания под стражей, назначенное наказание смягчили до 200 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован, — прокомментировали в судебной инстанции.
Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о служебном подлоге при составлении устава Миллеровского городского поселения. Тогда в УФСБ рассказали, что новые сведения в документе дали право муниципальным служащим на зарплаты из местного бюджета. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Связаны ли прошедшие судебные разбирательства с указанным инцидентом, в пресс-службе судов региона не уточнили.
Добавим, ранее замначальника УЭБиПК Ростовской области заподозрили в превышении полномочий.