В Ростовской области главу города и депутата оштрафовали за попытку подлога

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о служебном подлоге при составлении устава Миллеровского городского поселения. Тогда в УФСБ рассказали, что новые сведения в документе дали право муниципальным служащим на зарплаты из местного бюджета. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Связаны ли прошедшие судебные разбирательства с указанным инцидентом, в пресс-службе судов региона не уточнили.