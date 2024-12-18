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По дороге в деревню в Башкирии застряла в снегу машина скорой помощи

В Башкирии машина скорой помощи застряла по пути в деревню.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 декабря, в Благовещенском районе Башкирии застряла в снегу машина скорой помощи. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Неотложка застряла по пути в деревню Карагайкуль, не успев доехать до села Осиповка. На помощь медикам направили спасателей Госкомитета по ЧС. На вездеходе специалисты добрались до фельдшеров, которых после на снегоходе доставили к месту выезда.

— Погода переменчива, но вы всегда можете обратиться за помощью по номеру 112! — заявили в ГК ЧС.

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