По дороге в деревню в Башкирии застряла в снегу машина скорой помощи

Сегодня утром, 18 декабря, в Благовещенском районе Башкирии застряла в снегу машина скорой помощи. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Неотложка застряла по пути в деревню Карагайкуль, не успев доехать до села Осиповка. На помощь медикам направили спасателей Госкомитета по ЧС. На вездеходе специалисты добрались до фельдшеров, которых после на снегоходе доставили к месту выезда.
— Погода переменчива, но вы всегда можете обратиться за помощью по номеру 112! — заявили в ГК ЧС.
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