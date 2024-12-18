По дороге в деревню в Башкирии застряла в снегу машина скорой помощи

Неотложка застряла по пути в деревню Карагайкуль, не успев доехать до села Осиповка. На помощь медикам направили спасателей Госкомитета по ЧС. На вездеходе специалисты добрались до фельдшеров, которых после на снегоходе доставили к месту выезда.