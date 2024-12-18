Власти Иркутска назвали площадки для безопасного запуска фейерверков и салютов

В Октябрьском округе таких мест 13. Они расположены на площадях у ледокола «Ангара», перед ТРЦ «ЯркоМолл», на стадионе городка ИВАТУ, острове Конный (на площадке для вождения), пустырях перед ЖК «СанСити» и улице Верхней Набережной, 145/17а, в Студенческом сквере на бульваре Постышева, в парке семейного отдыха в Солнечном, на территориях вблизи дома № 156 на Дальневосточной и напротив дороги между домами № 167/5 и 169 на улице Верхней Набережной, у фонтанов на площадях 50 лет Октября и Конституции, в зеленой зоне напротив дома на 4-й Советской, 15.