Власти Иркутска назвали площадки для безопасного запуска фейерверков и салютов

В Иркутске определили места, где рекомендуется запускать и использовать в новогодние праздники пиротехнические изделия I-III класса опасности. Всего в разных районах города предусмотрено 49 таких площадок. Об этом на пресс-конференции с участием начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии Натальи Вирейкиной рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска Артем Отришко, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Это те пространства, где жители без каких-либо сложностей и создания угрозы окружающим и их имуществу могут в любое время устанавливать и использовать пиротехническую продукцию. Но даже здесь необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Особый контроль — за несовершеннолетними. При запуске салютов в неотведенных местах учитывайте, что за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность», — уточнил Артем Отришко.
Участники встречи также дали ряд рекомендаций при приобретении такой продукции.
«Важно обращать внимание на наличие сертификата. Избегайте сомнительных мест сбыта непроверенных товаров. Кроме того, необходимо учитывать маркировку, изготовителя, срок годности и инструкцию по применению», — подчеркнула Наталья Вирейкина.
Для обеспечения безопасности жителей совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Иркутской области в Ленинском округе определили 14 мест для запуска фейерверков: стадионы «Локомотив» и «Зенит», парки «Комсомольский» и «Березка», сквер Дома детского творчества № 5, пустырь вблизи Академика Окладникова, 7, в районе Пляжной, 25а в поселке имени Горького, на Полярной у залива Радуга и полуострова Кировский, на станции Батарейной на берегу Ангары и на площади по улице Набережной, у остановки общественного транспорта «Иркутский мост» на Главной Кировской, в поселках Боково за переулком 4-й Заводской и Вересовка на повороте на Московский тракт.
В Октябрьском округе таких мест 13. Они расположены на площадях у ледокола «Ангара», перед ТРЦ «ЯркоМолл», на стадионе городка ИВАТУ, острове Конный (на площадке для вождения), пустырях перед ЖК «СанСити» и улице Верхней Набережной, 145/17а, в Студенческом сквере на бульваре Постышева, в парке семейного отдыха в Солнечном, на территориях вблизи дома № 156 на Дальневосточной и напротив дороги между домами № 167/5 и 169 на улице Верхней Набережной, у фонтанов на площадях 50 лет Октября и Конституции, в зеленой зоне напротив дома на 4-й Советской, 15.
В Правобережном округе выбраны 15 площадок для запуска салютов и фейерверков: остров Юность в районе строения № 5, микрорайон Падь Грязнуха между домами № 7/4 и № 7/5, территория напротив бульвара Гагарина, 72, микрорайон Топкинский, 82, три пространства на берегу реки Ушаковки в районе улицы 3-я Красноказачья, 3а, Баррикад, 54и и Ипподромной, 126 г, микрорайон Зеленый, 41, Щедрина, 48, микрорайон Искра на улице Озерная, 2, озеро Юнатка, микрорайон Лесной вблизи остановки «Коттеджи», территории на Сарафановской, 153/2, Напольной, 78 и Карла Маркса, 2.
В Свердловском округе для самостоятельного запуска салютов и фейерверков предусмотрели 7 специальных мест. Это открытые территории на заливе Якоби, в районе въезда на АО «Масложиркомбинат», вблизи школы № 35, напротив дома № 15 в микрорайоне Юбилейный, у фонтана в Университетском, 41а, на Академической, 56/5, между домами на Геологов, 8 и Академической, 11.