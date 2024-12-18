Мэрия Новосибирска разрешила построить православный храм у ЖК «Ясный берег»

17 декабря было утверждено соответствующее постановление. Теперь Новосибирская епархия РПЦ сможет построить православный храм в густонаселенном районе. К слову, подобных сооружений в данной локации раньше не было, а ближайшие церкви и приходы расположены довольно далеко от жилых комплексов.