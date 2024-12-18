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Мэрия Новосибирска разрешила построить православный храм у ЖК «Ясный берег»

Под возведение религиозного сооружения выделен участок площадью около тысячи квадратных метров.

Источник: Соцсети

Новосибирские власти согласовали возведение православного храма на левом берегу в микрорайоне «Лесоперевалка» около жилых комплексов «Ясный берег» и «Венеция».

С заявлением в муниципалитет обратилась Новосибирская епархия Русской православной церкви Московского патриархата. Под застройку был запланирован участок площадью 1098 квадратных метров, который расположен по ул. Ясный берег, 2а. В мэрии согласовали разрешенный вид использования этой земли: «Осуществление религиозных обрядов — объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)».

17 декабря было утверждено соответствующее постановление. Теперь Новосибирская епархия РПЦ сможет построить православный храм в густонаселенном районе. К слову, подобных сооружений в данной локации раньше не было, а ближайшие церкви и приходы расположены довольно далеко от жилых комплексов.

Минувшей весной мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство православного храма во имя святой блаженной Матроны Московской в Заельцовском районе.

Иван ЛУДНОВ.

религии