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Московский омбудсмен планирует посетить семью многоженца Ивана Сухова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская планирует на следующей неделе посетить семью Ивана Сухова, который дал резонансное интервью о своем многоженстве и жизнью с 14 детьми в трехкомнатной квартире. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

Источник: Youtube/Саша Сулим

«Я эту семью прекрасно знаю, два года назад была у них. Тогда было не 14, было меньше детей. На следующей неделе съезжу к ним. Какая будет цель моего посещения: во-первых, поздравить детей с наступающим Новым годом, потому что дети все равно дети. И конечно, проконтролировать, соблюдаются ли законы, установленные в Российской Федерации в части обучения детей, медицинского обслуживания», — сказала Ярославская.

Она отметила, что два года назад, когда впервые приехала к этой семье, с точки зрения законодательства вопросов к ним не было, документы были в порядке, имелись свидетельства о рождении, паспорта. «Он женат на одной из женщин, остальные живут с ним добровольно, избитых, униженных, грязных, нищих, истерзанных детей нет. Дети воспитанные и нормально учатся», — подчеркнула омбудсмен.

Ярославская добавила, что вместе с этим, вторая сторона этой ситуации — моральная. «Это меня беспокоит. Здесь вопрос непростой, скользкий, поскольку замешан на морально-этических нормах нашего общества. Кроме того, доступность информации всегда отражается на самых слабых, а самый слабый — это ребенок. Надо, чтобы дети не пострадали из-за того, что он дал кому-то интервью», — пояснила она.