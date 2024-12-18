Московский омбудсмен планирует посетить семью многоженца Ивана Сухова

«Я эту семью прекрасно знаю, два года назад была у них. Тогда было не 14, было меньше детей. На следующей неделе съезжу к ним. Какая будет цель моего посещения: во-первых, поздравить детей с наступающим Новым годом, потому что дети все равно дети. И конечно, проконтролировать, соблюдаются ли законы, установленные в Российской Федерации в части обучения детей, медицинского обслуживания», — сказала Ярославская.