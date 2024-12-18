«Мама посадила в наполненную ванну и отвлеклась на домашние вопросы». В Светлогорске двое полуторогодовалых и четырехлетний дети чуть не утонули в ванной

В организации отметили, что после этого мать стала заниматься решением домашних дел. Через некоторое время она услышала странные звуки. Войдя в ванную комнату, женщина увидела двоих девочек «в состоянии утопления». В ОСВОД подчеркнули, что дети живы. Им оказывается необходимая помощь со стороны врачей.