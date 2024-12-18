«Мама посадила в наполненную ванну и отвлеклась на домашние вопросы». В Светлогорске двое полуторогодовалых и четырехлетний дети чуть не утонули в ванной

В Светлогорске трое детей чуть не утонули в ванной, когда мать отвлеклась. Подробности рассказали в пресс-службе ОСВОД Гомельской области.
В сообщении говорится, что мать четверых детей занималась уборкой по дому, а также домашними делами. Женщина посадила троих малышей в наполненную ванную. Уточняется, что двоим детям по полтора года, третьему — четыре.
В организации отметили, что после этого мать стала заниматься решением домашних дел. Через некоторое время она услышала странные звуки. Войдя в ванную комнату, женщина увидела двоих девочек «в состоянии утопления». В ОСВОД подчеркнули, что дети живы. Им оказывается необходимая помощь со стороны врачей.
Тем временем в Гомеле милиция вычислила надругавшегося над девочкой педофила по собаке.
Ранее МВД сказало про задержание иностранца, которому грозит до 15 лет в Беларуси.
Кроме того, милиция задержала мужчину, укравшего Деда Мороза в караоке-баре в центре Гродно.