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В Омске задержали бывшего вице-министра регионального минтруда Сергея Добрых

В конце ноября чиновник покинул свою должность.

Источник: Комсомольская правда

В Омске задержали бывшего первого замминистра регионального минтруда Сергея Добрых. В прошлом месяце имя чиновника исчезло с сайта правительства Омской области.

Ранее чиновник занимал должность первого заместителя министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. О задержании Сергея Добрых сообщил сегодня «СуперОмск».

Напомним, что о задержании Владимира Куприянова стало известно этим летом. Тогда же Басманный суд отправил чиновника в СИЗО. В октябре ему продлили арест. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее мы писали, что Сергей Добрых покинул пост замминистра труда и соцразвития Омской области. На прошлой неделе стало также известно, что министра цифрового развития Омской области Цуканова посадили под домашний арест на 30 суток. После задержания чиновника этапировали в Москву.