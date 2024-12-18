«Татары года-2024»: кто победил в рейтинге и какой приз вручили Загитовой

На этот раз мероприятие прошло в Присутственных местах Казанского Кремля, зал лектория был буквально переполнен: гости прибыли не только из Казани и городов Татарстана, но и из Москвы и других регионов. Уровень мероприятия растет с каждым годом: фактически в зале собрался весь цвет современной татарской интеллигенции: ученые-гуманитарии, представители театральной среды, певцы и музыканты, журналисты, общественники. Особое внимание многие гости обратили на присутствие в зале таких селебрити, как певица Саида Мухаметзянова и фигуристка Алина Загитова. Весомый статус мероприятию придал визит на него президента Академии наук РТ Рифката Минниханова.