«Татары года-2024»: кто победил в рейтинге и какой приз вручили Загитовой

О чем рейтинг «Татар года»?
Награждение «выдающихся татар» проект «Миллиард. Татар» проводит уже в третий раз. Руководитель проекта Арслан Минвалеев отметил, что информационный ресурс был создан для того, чтобы показать людей, работа которых порой и не видна, но которые вносят свой вклад в развитие национальной культуры.
«Рейтинг “Татары года” появился, чтобы сказать таким людям спасибо», — сказал на открытии церемонии Минвалеев.
На этот раз мероприятие прошло в Присутственных местах Казанского Кремля, зал лектория был буквально переполнен: гости прибыли не только из Казани и городов Татарстана, но и из Москвы и других регионов. Уровень мероприятия растет с каждым годом: фактически в зале собрался весь цвет современной татарской интеллигенции: ученые-гуманитарии, представители театральной среды, певцы и музыканты, журналисты, общественники. Особое внимание многие гости обратили на присутствие в зале таких селебрити, как певица Саида Мухаметзянова и фигуристка Алина Загитова. Весомый статус мероприятию придал визит на него президента Академии наук РТ Рифката Минниханова.
В этот раз среди финалистов конкурса были, в частности, блогер, учитель татарского языка и имам. Минвалеев считает, что это отражает реальность — своего рода «социологический замер состояния нации».
Сам проект в этом году вместе с учеными Академии наук РТ глубоко погрузился в изучение периода Золотой Орды и выбрал для вручения победителям пайцзы — подобные во времена хана Сахиб-Гирея служили верительными ярлыками.
Перед церемонией награждения участники почтили память тех, кто в уходящем году ушел из жизни. Среди них — народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов, певица Зульфия Камалова, народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Валиахметов и другие.
Главные неудачи, события и люди Татарстана в 2024 году.
Номинаций конкурса — более двадцати. Победителей в них называли президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр культуры республики Ирада Аюпова, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.
Главным культурным событием года читатели назвали театрально-цирковое шоу «На сенном базаре». Постановка Альметьевского театра «Час суда» стала «Спектаклем года» — работа автора, писателя Равиля Сабыра так же была отмечена в рамках конкурса.
Имам мечети «Шамиль» Махмут Шарафутдинов был признан «Героем татарской уммы — 2024». Он же с 12 тысячами голосов был избран «Татарином года».
«Мне было неожиданно получить эту премию. Я склонен к тому, что человек не должен хвалить сам себя, — это проявление высокомерия. Но на награждении меня обрадовало то, что есть в татарской нации еще люди, которые подходят с душой, мотивируют друг друга изучать свои историю и язык», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Махмут хазрат.
Специальные призы «Татар года».
Победителей избирали путем народного голосования в социальных сетях «Миллиард. Татар». Но в двух номинациях голосование не проводилось. Это «Выбор экспертов» и «Выбор редакции». Победителей в них наградил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
По мнению деятелей культуры и общественников (те самые эксперты), «Татарами года» были признаны главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев и певица Саида Мухаметзянова.
Редакция же «Миллиард. Татар» выбрала десять победителей в различных областях. Среди них каллиграф Рамиль Насыйбуллов, историки Искандер Гилязов и Искандер Измайлов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Эльмира Галимова, переводчик мессенджера Telegram Ильгиз Зигангиров и другие.
Завершилось мероприятие традиционным исполнением неофициального татарского гимна «И туган тел» на стихи Тукая — весь зал стоя пел вместе с Саидой Мухаметзяновой.