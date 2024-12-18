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Минтарифов Прикамья объяснило повышение оплаты теплоснабжения в Чусовом

Ранее жители пожаловались, что стоимость отопления сильно выросла.

Источник: Аргументы и факты

Повышение оплаты теплоснабжения для жителей Чусового объяснили в министерстве тарифного регулирования Пермского края.

Речь идёт о ситуации, которая возникла в 2024 году в городе Чусовом. СМИ сообщали, что жители города пожаловались на повышение платы за отопление. По словам прикамцев, в новых платёжных квитанциях стоимость увеличилась почти в два раза.

Утром 18 декабря министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края опубликовало сообщение, в котором прокомментировало ситуацию и объяснило, что нормативы оплаты пересмотрели после иска региональной прокуратуры. Как рассказывает ведомство, надзорный орган обратился в суд в декабре 2022 года. Прокурор требовал пересмотреть существующие нормативы на теплоснабжение.

«Нормативы устанавливались для домов, не оборудованных приборами учета. Под действие данного норматива попадали, в том числе, двухэтажные шлакоблочные дома в разных городах региона», — рассказывает минтарифов Прикамья.

В сентябре 2023 года суд встал на сторону надзорного органа и постановил производить расчёт нормативов исходя из фактического потребления. Изменения ввели с октября 2024 года. Они распространились и на двухэтажные блочные дома в Чусовом.

«Норматив за тепловую энергию составил 0,0455 Гкал на 1 кв. м общей площади (ранее норматив составлял 0,0308 Гкал). Соответственно, по итогам октября увеличилась плата жителей за отопление в домах, не оборудованных приборами учета», — отметили в министерстве.

ЖКХ