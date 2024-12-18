The Alchemist хочет записать джазовый альбом с Young Thug

В популярном посте один из пользователей X (Twitter) подписал видео с экс-баскетболистом Винсом Картером, предающимся эмоциям на церемонии вывода из обращения его номера: «Young Thug погружается в свои мысли, уходит в джаз и записывает альбом с The Alchemist». На эту тему было сделано множество мемов, в том числе обложки потенциального релиза.