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The Alchemist хочет записать джазовый альбом с Young Thug

Продюсер, рэпер и диджей The Alchemist заявил, что записал бы джазовую пластинку с хип-хоп-артистом Young Thug. Идея о такой коллаборации витает в сети после завирусившегося в ноябре шуточного твита.

Источник: Звук

Продюсер, рэпер и диджей The Alchemist заявил, что записал бы джазовую пластинку с хип-хоп-артистом Young Thug. Идея о такой коллаборации витает в сети после завирусившегося в ноябре шуточного твита.

В популярном посте один из пользователей X (Twitter) подписал видео с экс-баскетболистом Винсом Картером, предающимся эмоциям на церемонии вывода из обращения его номера: «Young Thug погружается в свои мысли, уходит в джаз и записывает альбом с The Alchemist». На эту тему было сделано множество мемов, в том числе обложки потенциального релиза.

Теперь продюсер сам написал в соцсетях: «Кто-нибудь, пришлите мне его (Янг Тага — прим. ред.) номер».

Летом The Alchemist рассказал, с каким музыкантом хотел бы посотрудничать.