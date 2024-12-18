Новосибирцам дважды проиндексируют пенсии в 2025 году

Уже в декабре 2024 года получатели страховых пенсий получат в качестве «13-й пенсии» сумму, большую, чем предыдущие выплаты, на 7,3%. Об этом сообщили в Госдуме РФ. Пенсии в 2025 году решено проиндексировать на планируемый размер инфляции.