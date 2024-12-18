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Новосибирцам дважды проиндексируют пенсии в 2025 году

Пенсии увеличат в январе и в апреле.

Источник: Freepik

Уже в декабре 2024 года получатели страховых пенсий получат в качестве «13-й пенсии» сумму, большую, чем предыдущие выплаты, на 7,3%. Об этом сообщили в Госдуме РФ. Пенсии в 2025 году решено проиндексировать на планируемый размер инфляции.

Социальные пенсии увеличат с 1 апреля 2025 года на 14,75%.

Средний размер страховых пенсий в Новосибирской области, по данным Росстата, вырастет на 1634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек. Средний размер социальной пенсии после индексации поднимется с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.

Екатерина СОСНИНА.