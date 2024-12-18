Сфера транспорта Прикамья стала лидером по росту предлагаемых зарплат

Лидером роста стала сфера административного персонала, в том числе курьеров, для которых средние зарплатные предложения с прошлого ноября выросли на 67% — сейчас предлагаемая медианная зарплата в отрасли составляет чуть больше 81 тыс. руб. На 49% средняя предлагаемая зарплата выросла в транспорте, логистике и перевозках — работники этой сферы могут рассчитывать на среднюю зарплату свыше 106 тыс. руб. Более 60,6 тыс. руб. могут получать сотрудники спортклубов и салонов красоты (рост на 34%). На 32% выросли зарплатные предложения для работников сырьевой отрасли, медианная зарплата в которой составляет 90,4 тыс. руб.
В сфере гостиниц, туризма и ресторанов работодатели предлагают зарплату на 31% выше — в среднем почти 46 тыс. руб., в сфере производства и сервисного обслуживания она составляет 80,2 тыс. руб. (рост 28%). Медработникам и фармацевтам в среднем предлагается 62,5 тыс. руб. (рост 26%), строителям и занятым в сфере недвижимости — 85,3 тыс. руб. (26%). На среднюю зарплату в размере 92,1 тыс. руб. (25%) могут рассчитывать работники сельского хозяйства. В сфере науки и образования в среднем готовы платить на 21% больше (или чуть менее 39 тыс. руб.).
Авторы исследования отмечают, что наибольший рост предлагаемой заработной платы в денежном эквиваленте отмечается в сфере транспорта, там работодатели готовы платить на 34,9 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.