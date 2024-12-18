Сфера транспорта Прикамья стала лидером по росту предлагаемых зарплат

Лидером роста стала сфера административного персонала, в том числе курьеров, для которых средние зарплатные предложения с прошлого ноября выросли на 67% — сейчас предлагаемая медианная зарплата в отрасли составляет чуть больше 81 тыс. руб. На 49% средняя предлагаемая зарплата выросла в транспорте, логистике и перевозках — работники этой сферы могут рассчитывать на среднюю зарплату свыше 106 тыс. руб. Более 60,6 тыс. руб. могут получать сотрудники спортклубов и салонов красоты (рост на 34%). На 32% выросли зарплатные предложения для работников сырьевой отрасли, медианная зарплата в которой составляет 90,4 тыс. руб.