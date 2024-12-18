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Линейный ускоритель для синхротрона СКИФ запустили под Новосибирском

Технологии производства полностью отечественные.

Источник: СКИФ

В Новосибирской области запустили линейный ускоритель для синхротрона Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Это произошло 18 декабря. Такая информация появилась в ТАСС.

— Сегодня продемонстрировали работу технически самой сложной части ускорительно-накопительного комплекса. Мы решили эту задачу в условиях серьёзных внешних ограничений. Технологии производства линейных ускорителей полностью отечественные, — передают журналисты слова директора Института ядерной физики СО РАН академика Павла Логачева.

Исследователь также отметил, что такими технологиями обладают только три страны, теперь они есть и у нас.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Новосибирской области сообщил о том, что одна из систем СКИФ — линейный ускоритель — будет запущена до конца 2024 года. Окончательный запуск синхротрона перенесли на 2025 год.

наука