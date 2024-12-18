«Чижикам» изменили маршруты в связи с перебоями со светом

Отреагировали на кратковременные отключения света со стороны «Ленэнерго» и местные жители, которые рассказали в соцсетях, что изначально свет в домах выключали на несколько секунд. Особенно тяжелая ситуация сложилась на улице Химиков, где жилые массивы вновь погрузились во тьму.