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«Чижикам» изменили маршруты в связи с перебоями со светом

Скоростные трамваи «Чижик» изменили маршруты № 59, 63 и 64 в связи с перебоями электричества в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор первозок» 18 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Они временно курсируют от метро «Ладожская» по действующей трассе, а затем по проспекту Наставников до Хасанской улицы.

Отреагировали на кратковременные отключения света со стороны «Ленэнерго» и местные жители, которые рассказали в соцсетях, что изначально свет в домах выключали на несколько секунд. Особенно тяжелая ситуация сложилась на улице Химиков, где жилые массивы вновь погрузились во тьму.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что метро и наземный транспорт Петербурга будут работать без перерыва в новогоднюю ночь.