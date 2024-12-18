«Чижикам» изменили маршруты в связи с перебоями со светом

Они временно курсируют от метро «Ладожская» по действующей трассе, а затем по проспекту Наставников до Хасанской улицы.
Отреагировали на кратковременные отключения света со стороны «Ленэнерго» и местные жители, которые рассказали в соцсетях, что изначально свет в домах выключали на несколько секунд. Особенно тяжелая ситуация сложилась на улице Химиков, где жилые массивы вновь погрузились во тьму.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что метро и наземный транспорт Петербурга будут работать без перерыва в новогоднюю ночь.