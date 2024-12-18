В омской школе № 33 заметили следы мышей на булочках

В паблике «ЧП Омск» опубликована жалоба омички на питание детей в школе № 33 в Омске. По её словам, в школе детям продают булочки со следами жизнедеятельности мышей. Свою жалобу омичка подтвердила фотографией булочки, на которой заметны чёрные точки.
«В столовой при школе № 33 (ул. Туполева, 1) давно происходит полный бардак, и всем, видимо, плевать на это — дошло до того, что там пекут и продают детям булки с мышиными экскрементами! Кто-нибудь наконец-то наведёт там порядок?!» — прокомментировала свой снимок женщина.
В комментариях под фото разразилась дискуссия по поводу внешнего вида того, что назвали «мышиными экскрементами». Некоторые из пользователей предполагают, что это всего лишь семена кунжута или льняные семечки.
В мэрии Омска обратили внимание на жалобу и сообщили, что проведут в школе проверку.
«Специалисты департамента образования проверят представленную информацию и проведут служебную проверку в учреждении до конца этой недели. При подтверждении информации будут приняты соответствующие меры», — прокомментировали в городской администрации.