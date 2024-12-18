В омской школе № 33 заметили следы мышей на булочках

«В столовой при школе № 33 (ул. Туполева, 1) давно происходит полный бардак, и всем, видимо, плевать на это — дошло до того, что там пекут и продают детям булки с мышиными экскрементами! Кто-нибудь наконец-то наведёт там порядок?!» — прокомментировала свой снимок женщина.