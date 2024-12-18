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На Петербург надвигается опасная погода: названа дата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря, ФедералПресс. Ледяные дожди обрушатся на Северную столицу в четверг. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уточнил, что на улицах города будет очень скользко.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Снег предстоящей ночью перейдет утром в мокрый снег, днем ожидаются гололедные явления в виде ледяного дождя, вечером уже пойдет обычный дождь».

уточнил Колесов

Перепад температуры воздуха в Северной столице будет значительным: от −15 градусов до слабой оттепели к вечеру. На дорогах и тротуарах будет очень сложная обстановка. Жителям Северной столицы напомнили о безопасности. В городе усилится ветер до 8−13 м/с.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербуржцев предупредили о перепаде температур до 20 градусов на этой неделе.