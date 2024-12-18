На Петербург надвигается опасная погода: названа дата

«Снег предстоящей ночью перейдет утром в мокрый снег, днем ожидаются гололедные явления в виде ледяного дождя, вечером уже пойдет обычный дождь».
Перепад температуры воздуха в Северной столице будет значительным: от −15 градусов до слабой оттепели к вечеру. На дорогах и тротуарах будет очень сложная обстановка. Жителям Северной столицы напомнили о безопасности. В городе усилится ветер до 8−13 м/с.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербуржцев предупредили о перепаде температур до 20 градусов на этой неделе.