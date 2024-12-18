На Петербург надвигается опасная погода: названа дата

Перепад температуры воздуха в Северной столице будет значительным: от −15 градусов до слабой оттепели к вечеру. На дорогах и тротуарах будет очень сложная обстановка. Жителям Северной столицы напомнили о безопасности. В городе усилится ветер до 8−13 м/с.