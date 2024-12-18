Как Крым укомплектован медицинскими кадрами

По словам главы республики, правительство РФ работает над тем, чтобы условия оплаты работы медицинских работников в среднем были одинаковы во всех регионах. Это позволит уменьшить межрегиональную трудовую миграцию врачей и улучшить ситуацию с кадровым обеспечением медицинских организаций, в том числе в Крыму.