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Как Крым укомплектован медицинскими кадрами

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%. Об этом радио «Спутник в Крыму» глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Укомплектованность медицинских организаций республики составляет от 92 до 96%. Есть дефицит по некоторым специальностям — не хватает терапевтов, врачей скорой помощи, психиатров и некоторых других специалистов», — сказал руководитель региона.

Аксенов отметил, в Крыму действует комплекс мер поддержки медицинских работников, в том числе компенсации коммунальных платежей и платы за аренду жилья, однако «в целом это не дает глобального эффекта».

По словам главы республики, правительство РФ работает над тем, чтобы условия оплаты работы медицинских работников в среднем были одинаковы во всех регионах. Это позволит уменьшить межрегиональную трудовую миграцию врачей и улучшить ситуацию с кадровым обеспечением медицинских организаций, в том числе в Крыму.

По данным властей республики, в ходе реализации программ по привлечению медицинских работников наиболее дефицитных специальностей в медицинские организации принято 146 врачей и 586 средних медицинских работников (из них остродефицитных 12).

Более 5500 медработников дефицитных специальностей получили ежемесячные доплаты к зарплате на общую сумму около 335 миллиона рублей. Около 5,8 тысяч медработников, проживающих и работающих на селе, получили компенсации коммунальных платежей на общую сумму около 48 миллионов рублей. 660 иногородним медицинским работникам выплачена компенсация за аренду жилья.

С 1 января 2024 года медицинским работникам предоставлена возможность получать компенсацию платежей по ипотечным кредитным договорам, которой воспользовались 35 специалистов.

С 2021 года служебные квартиры предоставлены 61 медицинскому работнику. Выделено в безвозмездное пользование 142 участка в 38 сельских поселениях для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

медицина