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На дороге Уфа-Оренбург разбилась насмерть 60-летняя женщина

В Башкирии в ДТП погибла пассажирка Volkswagen Polo.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 декабря, в Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 71 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, Volkswagen Polo, за рулем которого был 41-летний мужчина, попал в правый кювет и перевернулся. В результате происшествия 60-летняя пассажирка получила тяжелые травмы, она скончалась на месте. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Подробности инцидента уточняются.

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