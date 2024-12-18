На дороге Уфа-Оренбург разбилась насмерть 60-летняя женщина

Сегодня утром, 18 декабря, в Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Авария случилась на 71 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, Volkswagen Polo, за рулем которого был 41-летний мужчина, попал в правый кювет и перевернулся. В результате происшествия 60-летняя пассажирка получила тяжелые травмы, она скончалась на месте. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Подробности инцидента уточняются.
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