На дороге Уфа-Оренбург разбилась насмерть 60-летняя женщина

Авария случилась на 71 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, Volkswagen Polo, за рулем которого был 41-летний мужчина, попал в правый кювет и перевернулся. В результате происшествия 60-летняя пассажирка получила тяжелые травмы, она скончалась на месте. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.