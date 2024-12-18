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61 здание осталось без отопления в Новосибирске из-за аварий на трассе

Наибольшее «плановое» отключение произошло в квартале, ограниченном улицами Кошурникова, Добролюбова, Журавлёва и Стофато.
Источник: Om1 Новосибирск

В среду, 18 декабря, в Новосибирске 61 здание временно осталось без отопления из-за плановых отключений и аварийных работ. Информация об этом размещена на портале «Мой Новосибирск».

По данным ресурса, плановые работы стали причиной отключения отопления в 48 зданиях. Наибольшее количество отключений произошло в квартале, ограниченном улицами Кошурникова, Добролюбова, Журавлёва и Стофато. Там из-за устранения дефекта на улице Добролюбова, 253, временно лишены отопления 28 малоэтажек. Возобновить подачу тепла обещают к 16:00 часам 18 декабря.

Также в районе улиц Парковой, Профинтерна, Холодильной и Тимирязева 15 зданий остались без тепла. Причина — ремонт на теплосети возле дома № 3 на улице Союза Молодёжи.

Аварийное отключение произошло в квартале, ограниченном улицами Воинской, 2-й Воинской, Коммунстроевской и Автогенной. Проблема возникла утром 18 декабря в районе дома на Воинской, 71. На месте ведутся восстановительные работы. Тепло в квартиры жителей планируют вернуть также к 16:00.

На улицах Чаплыгина, Максима Горького и Революции девять зданий остались без тепла из-за дефекта на теплосети. Рабочие планируют завершить устранение неполадок к 22:00.

Кроме того, в микрорайоне Снегири на улице Курчатова, 7/6, отопление отключено с 10:00 до 16:00. В домах на улицах Рассветная и Красных Зорь отсутствует горячая вода. По данным коммунальных служб, ресурс вернут к 19:00.

А в Пашино на улице Амосова, 67а, из-за устранения дефекта на Солидарности, 71б, отопление отключено до 17:00.

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