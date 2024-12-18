61 здание осталось без отопления в Новосибирске из-за аварий на трассе

Кроме того, в микрорайоне Снегири на улице Курчатова, 7/6, отопление отключено с 10:00 до 16:00. В домах на улицах Рассветная и Красных Зорь отсутствует горячая вода. По данным коммунальных служб, ресурс вернут к 19:00.