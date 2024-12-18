Нижегородцы пожаловались на огромные пробки на выезде из ЖК «Цветы»

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на адские пробки в жилом комплексе «Цветы». По словам местных жителей, каждое утро на выезде из микрорайона образуются огромные заторы, в которых людям приходится терять много времени. Информацию об этом разошлась по местных телеграм-каналам.
По словам жителей микрорайона, на выезде очень узкие дороги, которые просто не справляются с потоком машин. Тем временем стройка в «Цветах» продолжается, и люди переживают, что с увеличением числа домов ситуация обострится еще больше.
Напомним, весной этого года в Нижнем Новгороде началось строительство дублера проспекта Гагарина, который свяжет ЖК «Цветы» с микрорайоном Новинки.