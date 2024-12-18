«Беларусьфильм» просит у Фонда кино России профинансировать около 20 фильмов

Генеральный директор «Беларусьфильма» обратил внимание на то, что сейчас киностудия выпускает около 12−15 документальных фильмов в год. Называются кинокартины о паралимпийце Алексее Талае, борце вольного стиля Александре Медведе, о геноциде белорусского народа.