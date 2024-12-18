«Беларусьфильм» просит у Фонда кино России профинансировать около 20 фильмов. Подробности озвучил в интервью ТАСС генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей.
По его словам, белорусская сторона попросила рассмотреть возможность, касающуюся финансирования международных проектов, которые значимы для поддержания, развития Союзного государства.
Он уточнил, что речь идет про финансирование примерно трех-пяти анимационных, трех игровых, десяти документальных фильмов в период двух-трех лет. Гендиректор добавил, что также подразумевается оперативное финансирование проектов «Беларусьфильма» из внебюджетных средств фонда.
— Благодаря вашему Министерству культуры, Фонду кино Россия смогла за два-три года вообще заменить голливудские фильмы… Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан должны производить совместные фильмы, — подчеркнул Юрий Алексей.
Генеральный директор «Беларусьфильма» обратил внимание на то, что сейчас киностудия выпускает около 12−15 документальных фильмов в год. Называются кинокартины о паралимпийце Алексее Талае, борце вольного стиля Александре Медведе, о геноциде белорусского народа.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.
Также напомним, что глава государства назначил министром культуры Беларуси актера и депутата Руслана Чернецкого. Так, министр культуры Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом.