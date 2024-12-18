Создан прототип биореакторов для выращивания микробов с высокой долей белка

«Существует мнение, что рынки сельскохозяйственных кормов и пищевой промышленности достигли своей стабильности и не требуют новых решений. Однако реальность такова, что обе отрасли остро нуждаются в инновациях для повышения эффективности и устойчивого развития. Понимая эту потребность, мы уверены, что наш проект имеет все шансы занять свою долю на этих рынках и предложить натуральные и высокоэффективные продукты», — пояснил биотехнолог Петр Воронцов, чьи слова приводит пресс-служба Глобального университета Рыбакова.