Создан прототип биореакторов для выращивания микробов с высокой долей белка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Исследователи из России разработали прототип фотобиореактора для выращивания спирулины, цианобактерий с высокой долей белка, а также получили пилотный грант от Фонда содействия инновациям (ФСИ) для создания пилотной производственной линии на базе этих установок. Об этом сообщила пресс-служба Глобального университета Рыбакова.
«Существует мнение, что рынки сельскохозяйственных кормов и пищевой промышленности достигли своей стабильности и не требуют новых решений. Однако реальность такова, что обе отрасли остро нуждаются в инновациях для повышения эффективности и устойчивого развития. Понимая эту потребность, мы уверены, что наш проект имеет все шансы занять свою долю на этих рынках и предложить натуральные и высокоэффективные продукты», — пояснил биотехнолог Петр Воронцов, чьи слова приводит пресс-служба Глобального университета Рыбакова.
Как объясняет Воронцов, разрабатываемые его командой подходы направлены на повышение эффективности выращивания спирулины. Так биотехнологи называют разных представителей цианобактерий из рода Arthrospira, чьи клетки богаты аминокислотами, витаминами, антиоксидантами, другими важными для здоровья веществами, а также микроэлементами. Сухие порошки и суспензии из спирулины содержат порядка 62 грамм белка на 100 грамм сухого вещества.
В рамках гранта ФСИ ученые в ближайшее время создадут пилотную производственную линию на базе разработанных ими прототипов фотобиореакторов, которая сможет обеспечить полный цикл получения питательных порошков и суспензий из спирулины. Эти биоматериалы в дальнейшем будут использоваться при производстве кормов для животных и для решения различных задач в пищевой промышленности, подытожили исследователи.