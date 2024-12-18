Расписание канатки Нижний Новгород — Бор изменится в новогодние праздники

Согласно информации, опубликованной администрацией на официальном сайте, 31 декабря воздушная переправа будет работать с 9:00 до 20:00. 1 января канатка откроется в 12:00 и будет перевозить пассажиров до 22:00.
Со 2 по 8 января работа переправы будет организована по расписанию с 9:00 до 22:00. Кроме того, в указанный период дорогу не будут закрывать на регламентные работы.
С 9 января будет действовать штатное расписание.
Напомним, с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы: пн-чт —