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Расписание канатки Нижний Новгород — Бор изменится в новогодние праздники

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор изменит своё расписание в новогодние каникулы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, опубликованной администрацией на официальном сайте, 31 декабря воздушная переправа будет работать с 9:00 до 20:00. 1 января канатка откроется в 12:00 и будет перевозить пассажиров до 22:00.

Со 2 по 8 января работа переправы будет организована по расписанию с 9:00 до 22:00. Кроме того, в указанный период дорогу не будут закрывать на регламентные работы.

С 9 января будет действовать штатное расписание.

Напомним, с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы: пн-чт — 6:45—21:00, пт-сб — 6:45 — 22:00, вс и праздничные дни — 9:00—22:00; перерыв на регламентные работы: пн и чт — 10:45 −13:00.