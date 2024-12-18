В Набережных Челнах с 1 января стоимость проезда увеличится до 40 рублей

В Набережных Челнах с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 40 рублей. Цена не будет зависеть от формы оплаты, сообщили в Госкомитете Татарстана по тарифам.
Для пассажиров с проездными услуги перевозки на автобусе и трамвае устанавливаются на уровне 30 рублей. Повышение цен поездки объяснили ростом цен на электроэнергию (11,6%) и горюче-смазочные материалы (до 8%), техобслуживанием и ремонтом подвижного состава. Также на этот показатель повлияли рост эксплуатационных расходов на содержание новых автобусов, приобретенных в лизинг, зарплата водителей и кондукторов. Всего в городе курсируют 203 автобуса и 104 трамвая.
Напомним, в Казани перевозчики обосновали подорожание проезда на автобусе до 45 рублей. Свои доводы они направили в Госкомитет Татарстана по тарифам.