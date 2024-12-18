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Два случая гриппа зарегистрировали в Нижегородской области к 18 декабря

В Нижегородской области с начала текущего эпидемиологического сезона по состоянию на 18 декабря 2024 года лабораторно подтвердили два случая гриппа. Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на онлайн-конференции сообщила, что в обоих случаях заболели дети.

Источник: Коммерсантъ

Она уточнила, что первому заболевшему 12 лет, второму — полтора. Оба заболевших не были привиты от гриппа, и если один ребенок выезжал за пределы региона, то второй — нет, что говорит о начале циркуляции гриппа внутри Нижегородской области.

Один случай — это высокопатогенный грипп АН1N1, который эпидемиологи ожидали, этот штамм вошел в состав вакцины.

В целом, по словам Натальи Садыковой, число острых респираторных заболеваний в регионе не превышает эпидемиологический порог, еженедельно выявляют около 18 тыс. случаев.

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