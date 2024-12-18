Два случая гриппа зарегистрировали в Нижегородской области к 18 декабря

Она уточнила, что первому заболевшему 12 лет, второму — полтора. Оба заболевших не были привиты от гриппа, и если один ребенок выезжал за пределы региона, то второй — нет, что говорит о начале циркуляции гриппа внутри Нижегородской области.
Один случай — это высокопатогенный грипп АН1N1, который эпидемиологи ожидали, этот штамм вошел в состав вакцины.
В целом, по словам Натальи Садыковой, число острых респираторных заболеваний в регионе не превышает эпидемиологический порог, еженедельно выявляют около 18 тыс. случаев.