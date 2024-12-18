РИА: в убийстве генерала Кириллова подозревают 29-летнего Ахмада Курбанова

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат и через несколько месяцев [привез] вещи для бомбы, я это тоже понимал. Потом все подготовили, и поставили рядом с домом генерала. Потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я это сделал, для чего? Мне предлагали $100 тысяч и европейский паспорт», — рассказал задержанный.