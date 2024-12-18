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«Почти Ромео и Джульетта». 15-летняя девушка и 16-летний парень сыграли свадьбу в Гомельской области

В Гомельской области свадьбу сыграли 15-летняя девушка и 16-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области свадьбу сыграли 15-летняя девушка и 16-летний парень, рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«Почти Ромео и Джульетта», — сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что самой юной парой, сыгравшей свадьбу в 2024 году, в Гомельской области, оказались 15-летняя девушка и 16-летний юноша.

Ранее мы писали, что в Беларуси свадьбу сыграли 88-летняя невеста и 91-летний жених.

Тем временем в Светлогорске двое полуторогодовалых и четырехлетний дети чуть не утонули в ванной: «Мама посадила в наполненную ванну и отвлеклась на домашние вопросы».