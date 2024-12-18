64% жилья в Ростовской области остаются нераспроданными

В Ростовской области с января по ноябрь 2024 года в регионе ввели 2 млн 616 тысяч кв. метров жилья, что составило 1,6% к показателю за такой же период 2023 года. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщил глава донского минстроя Юрий Сильвестров.
Чиновник отметил, что в последние годы основным источником развития строительного сектора были льготные и ипотечные программы. Именно эти направления стимулировали спрос на недвижимость и обеспечивали рост инвестиций.
— Завершение этих программ и рост ключевой ставки объективно повлекут замедление темпов роста на неопределенный период, — отметил Юрий Сильвестров.
Министр добавил, что сейчас на Дону возводят 4 млн 400 тысяч кв. метров жилья, из которых 3 млн 400 тысяч кв. метров — в Ростове-на-Дону. При этом нераспроданность помещений, по которым открыты продажи, составляет 64%.
Кроме того, количество зарегистрированных сделок на первичном рынке за 11 месяцев сократилось на 18% в целом по году, а с момента прекращения действия программ льготной ипотеки снижение составило 48%.
В 2025 году в Ростовской области планируют ввести еще 2 млн 750 тысяч кв. метров жилья при снижении темпов примерно на 7%. Поддержать отрасль в рамках комплексного развития территорий должны национальный проект «Инфраструктура для жизни» и новые региональные проекты.