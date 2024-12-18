64% жилья в Ростовской области остаются нераспроданными

В Ростовской области с января по ноябрь 2024 года в регионе ввели 2 млн 616 тысяч кв. метров жилья, что составило 1,6% к показателю за такой же период 2023 года. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщил глава донского минстроя Юрий Сильвестров.