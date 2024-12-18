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Сергей Шелест просит омичей временно пересесть на автобусы

Власти города опасаются возникновения новых пробок на время проведения чемпионата России по фигурному катанию.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завтра стартует чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 19 по 22 декабря. Из-за риска возникновения пробок на дорогах мэр города Сергей Шелест попросил омичей пересесть на автобусы.

Чемпионат будет проходить на «G-Drive Арене», возле которой проводится капремонт на мосту 60-летия ВЛКСМ. Сейчас проезд по мосту частично перекрыт. В связи с этим Сергей Шелест обратился к местным жителям:

«Уважаемые омичи, прошу вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и мерам, введенным на период проведения Чемпионата и, если у вас есть такая возможность, использовать для поездок по городу общественный транспорт», — рассказал градоначальник.

Кроме этого, Сергей Шелест настоятельно просит омичей быть вежливыми и аккуратными на дорогах. По его словам, даже самый незначительный затор может стать причиной задержки чемпионата.

Ранее мы писали, что Сергей Шелест пообещал разобраться с пробками на мосту у Телецентра в Омске.