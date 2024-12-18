Pavement впервые за 25 лет выпустят новую песню

Американская инди-рок-группа Pavement представит новый трек в качестве саундтрека к байопику о бэнде. Эта песня станет первым новым материалом коллектива с 1999-го, когда был выпущен их последний EP «Major League».
О выходе новой композиции рассказал один из основателей группы Скотт Каннберг в интервью для подкаста Kreative Kontrol: «Я только сегодня прослушал ее микс (микс песни — прим. ред.), и он довольно хорош».
Премьера фильма Pavements от режиссера Алекса Росса Перри состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. В скором времени байопик выйдет в широкий прокат с дополненным саундтреком.
Напоминаем, что Pavement распались в 1999 году. После этого они делились со слушателями только переизданиями своих альбомов и ранее не выпускавшимися песнями.
Группа также давала несколько реюнион-концертов. Во время последнего воссоединения в 2022 году коллектив наотрез отказался записывать новую музыку.