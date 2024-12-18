Уфимский врач рассказала о главных отличиях депрессии от хандры

Арсланова отмечает, что, если плохое настроение не покидает вас уже больше двух недель и отрицательно влияет на жизнь, то стоит задуматься о возможной депрессии. В таком случае надо обратиться за профессиональной помощью. Хороший специалист окажет поддержку и предоставит все инструменты для восстановления эмоционального равновесия.