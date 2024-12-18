Жители Красноярска высказались против усыпления бродячих собак

Есть те, кто выступает за законопроект. Они говорят, что даже собаки с бирками проявляют агрессию. Некоторые предлагают усыплять всех питомцев, которых хозяева не забрали в течение 45 дней, отмечая, что в цивилизованных странах животных утилизируют спустя определенное время, а не держат в питомниках пожизненно.