Жители Красноярска высказались против усыпления бродячих собак

Жители Красноярска высказались против усыпления бродячих агрессивных собак. Об этом сообщает «Проспект Мира».
Журналисты издания посмотрели, как красноярцы отнеслись к инициативе разрешить усыпление агрессивных бродячих собак. Многие раскритиковали законопроект.
Красноярцы отмечают, что усыплять будут старых добродушных собак и щенков, животные будут погибать в жутких муках. В соцсетях призывают строить приюты для животных и чипировать питомцев. А владельцев животных, выбросивших их, привлекать к ответственности.
Есть те, кто выступает за законопроект. Они говорят, что даже собаки с бирками проявляют агрессию. Некоторые предлагают усыплять всех питомцев, которых хозяева не забрали в течение 45 дней, отмечая, что в цивилизованных странах животных утилизируют спустя определенное время, а не держат в питомниках пожизненно.
Некоторые считают, что необходимо запретить разведение собак для продажи. А желающих взять питомца — обязать пройти тест и брать собак только из приюта.
Напомним, что в Заксобрание Красноярского края внесли законопроект, который может разрешить усыплять агрессивных бродячих собак спустя 45 дней содержания в приюте, если за питомцем никто не явится. Парламентарии рассмотрят инициативу на одной из ближайших сессий.