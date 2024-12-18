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Девять человек остаются в больницах после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске

Витебский облисполком: девять человек остаются в больницах после пожара в ТЦ «Беларусь».

Источник: Комсомольская правда

Девять человек остаются в больницах после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске. Подробности рассказали в пресс-службе Витебского облисполкома.

«В больницах Витебска остаются 9 пострадавших при ЧП в торговом центре», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что одна женщина находится в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь со стороны врачей областной больницы, а также Больницы скорой медицинской помощи.

Ранее ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о пострадавших 13 декабря на пожаре в ТЦ Витебска: «В реанимации женщина на ИВЛ и спасатель».

Также глава Администрации президента заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут.