Девять человек остаются в больницах после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске. Подробности рассказали в пресс-службе Витебского облисполкома.
«В больницах Витебска остаются 9 пострадавших при ЧП в торговом центре», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что одна женщина находится в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь со стороны врачей областной больницы, а также Больницы скорой медицинской помощи.
Ранее ОМОН провел задержания после пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о пострадавших 13 декабря на пожаре в ТЦ Витебска: «В реанимации женщина на ИВЛ и спасатель».
Также глава Администрации президента заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут.