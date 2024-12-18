Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний

В Беларуси православные верующие 19 декабря 2024 года отмечают день одного из самых почитаемых святых во всем мире Николая Чудотворца (Угодника). К слову, святого вспоминают два раза в год: 22 мая, когда отмечают Николу Вешнего и 19 декабря — Никола Зимний. Кроме того, святой считается покровителем путешественников, детей, моряков, купцов.
День Николая Чудотворца, история.
По причине того, что святой Николай Чудотворец является прообразом Деда Мороза, дети 19 декабря всегда находят под подушкой подарки. В народе святой считался вторым заступником после Бога. Кроме того, в некоторых регионах Беларуси было принято говорить так: «Да Мiколы няма зiмы нiколi».
День Николая Чудотворца, традиции.
По традиции, на праздник верующие обязательно ходили в церковь и молились святому. У него просили помощи с замужеством, об исцелении от болезней. Кроме того, с молитвой к Николаю Чудотворцу обращались земледельцы. Кроме того, 19 декабря накрывают стол, за которым собираются близкие и родственники. Однако на стол ставили постные блюда, так как идет Рождественский пост. Но допускалось употребление рыбы, небольшое количество вина.
День Николая Чудотворца, что нельзя делать.
Под запретом бытовые дела. На праздник не следует ругаться на судьбу, а также на детей и близких людей. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. А еще нельзя грустить. Предки верили, что подобное состояние может привести к сильным морозам.
День Николая Чудотворца, что можно делать.
По традиции, на праздник было принято ходить в храм. К святому чаще всего обращались за помощью в замужестве, а также со здоровьем. Также накрывали стол, за которым собирались близкие и родные. В указанный день, несмотря на пост, допускалось употребление рыбы. А еще 19 декабря считался последним днем в году, когда нужно отдать все долги.
День Николая Чудотворца, народные приметы.
Согласно приметам, с 19 декабря начинались сильные морозы. Также с названной даты наступали самые короткие дни в году. А еще считалось, сколько снега выпадет в данный день, столько травы вырастет весной. Заметенные дороги предсказывают то, что снегопад продлится до Нового года.
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