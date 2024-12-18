Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний

По традиции, на праздник было принято ходить в храм. К святому чаще всего обращались за помощью в замужестве, а также со здоровьем. Также накрывали стол, за которым собирались близкие и родные. В указанный день, несмотря на пост, допускалось употребление рыбы. А еще 19 декабря считался последним днем в году, когда нужно отдать все долги.