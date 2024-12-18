В Калининграде возобновляют выплаты многодетным взамен земельных участков

Ранее в этот же день вопрос обсудили на внеочередном заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета. Как было отмечено, выплаты возобновляют в связи с аналогичным решением губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, о котором он сообщил 12 декабря во время прямой линии. Предполагается, что в следующем году калининградские многодетные семьи, отказавшиеся от земельных участков, смогут получить компенсацию в размере 600 тыс. рублей: 400 тыс. из областного бюджета и 200 — из муниципального. Город заложил на эти цели 200 млн рублей.