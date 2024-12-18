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Жители шести улиц и двух переулков Воронежа останутся без воды на шесть часов

19 декабря коммунальщики будут менять два пожарных гидранта.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 19 декабря, в домах №№ 63 и 67 по улице Деповской в Воронеже будут менять пожарные гидранты. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 18 декабря.

Из-за этого с 10:00 до 16:00 не будет холодной воды у жителей шести улиц — Беломорской, Черноморской, Деповской, Богучарской, Коммунальной, Машининстов и двух переулков — Деповского и Малярного.

Как известно, после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

— Главное, что сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — уточнили в водоканале.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на четырех улицах Воронежа отключат воду 19-го декабря, а не 18-го.

ЖКХ