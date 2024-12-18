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В Таганроге перекрыли проезд по участку улицы Москатова

Ограничения для водителей ввели на улице Москатова в Таганроге.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге до 25 декабря ограничили проезд транспорта по участку Москатова, от Нестора Кукольника до Дзержинского. Об этом предупреждает городская администрация.

— Ограничения связаны с проведением капитального ремонта канализационного коллектора, — поясняют власти.

Перекрытый отрезок пути автобусы № 6 В и 11 будут объезжать от улицы Москатова по Нестора Кукольника, Московской, Пальмиро Тольятти, Дзержинского. Выезд — в обратном направлении.

Объезд для других транспортных средств — в соответствии с правилами дорожного движения.