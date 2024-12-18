Минтранс Башкирии назвал цены за эвакуацию и хранение авто на штрафстоянке

Тарифы за перевоз задержанного транспорта до специализированной стоянки варьируются в зависимости от района и населенного пункта: от 277,65 до 2133,63 рубля. Больше всего плятят за эвакуацию жители Уфы, Агидели и Нефтекамска, меньше всего — в Туймазинском и Шаранском районах. Тариф за хранение транспорта — от 6,68 до 51,32 рубля за час.