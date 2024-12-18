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Минтранс Башкирии назвал цены за эвакуацию и хранение авто на штрафстоянке

В Башкирии за эвакуацию авто на штрафстоянку требуют до 2134 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны цены за эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках в Башкирии. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии опубликовало информацию о тарифах в республике.

Тарифы за перевоз задержанного транспорта до специализированной стоянки варьируются в зависимости от района и населенного пункта: от 277,65 до 2133,63 рубля. Больше всего плятят за эвакуацию жители Уфы, Агидели и Нефтекамска, меньше всего — в Туймазинском и Шаранском районах. Тариф за хранение транспорта — от 6,68 до 51,32 рубля за час.

Стоит напомнить, что автомобиль могут забрать на штрафстоянку из-за парковки с нарушением правил дорожного движения: на тротуаре или там, где запрещают знаки и разметка.

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