Минтранс Башкирии назвал цены за эвакуацию и хранение авто на штрафстоянке

Стали известны цены за эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках в Башкирии. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии опубликовало информацию о тарифах в республике.
Тарифы за перевоз задержанного транспорта до специализированной стоянки варьируются в зависимости от района и населенного пункта: от 277,65 до 2133,63 рубля. Больше всего плятят за эвакуацию жители Уфы, Агидели и Нефтекамска, меньше всего — в Туймазинском и Шаранском районах. Тариф за хранение транспорта — от 6,68 до 51,32 рубля за час.
Стоит напомнить, что автомобиль могут забрать на штрафстоянку из-за парковки с нарушением правил дорожного движения: на тротуаре или там, где запрещают знаки и разметка.
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